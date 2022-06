Brescia, schianto in via Volturno: grave centauro 19enne

Brescia. Grave incidente nella tarda mattinata di lunedì in Volturno a Brescia. Un 19enne residente in città, in via Chiusure, che era in sella ad una moto, è rimasto ferito nello scontro con un’auto.

Il sinistro si è verificato alle 13, tra via Volturno e via Manara. Il centauro, dopo l’impatto, è stato sbalzato dalla sella, finendo a terra.

Ha riportato importanti traumi ed è stato ricoverato al Civile in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente dell’altro mezzo, un 35enne di Villanova sul Clisi.

Per i rilievi la Polizia Locale di Brescia che ha sottoposto l’automobilista all’alcoltest e all’esame tossicologico, entrambi risultati negativi.