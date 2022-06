Brescia, rissa in via Corsica: quattro davanti al giudice

Brescia. Sono quattro i pakistani chiamati a rispondere della maxi rissa avvenuta domenica pomeriggio in via Corsica a Brescia. Tre si trovano nelle camere di sicurezza del carcere mentre il quarto, risultato positivo al Covid, è in carcere. Durante la violenta colluttazione, iniziata attorno alle 14,30 in piazzale della Repubblica, due persone sono rimaste ferite a colpi di coltello. All’origine della zuffa vecchi dissapori tra gruppi antagonisti, già protagonisti, in passato, di azioni analogo.

All’arrivo delle forze dell’ordine molti dei partecipanti alla rissa sono riusciti a far perdere le tracce, ma gli inquirenti, grazie anche alle immagini raccolte quel giorno e ad alcuni video pubblicati sui quotidiani locali, puntano ad identificare il resto dei responsabili.