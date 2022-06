Badia, Parco dei Poeti: riqualificazione da 50 mila euro

Brescia. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione della tribuna dell’anfiteatro, dei vialetti e della piastra di pallavolo del parco dei Poeti del quartiere Badia. L’intervento è parte di un progetto di riqualificazione, finanziato da Regione Lombardia, che comprende anche il rifacimento della pavimentazione in gomma nell’area giochi recentemente conclusosi.

L’intervento all’anfiteatro ha riguardato principalmente le gradinate: dopo aver rimosso le radici degli alberi, che ne avevano causato il parziale sollevamento, sono state tinteggiate e dotate di seggiolini in polietilene, materiale ecocompatibile, per un totale di 85 posti a sedere.

I vialetti, deteriorati dal tempo e dall’usura, sono stati ripristinati con calcestruzzo e si sono ricollocati i bordi laterali.

Per quanto riguarda la piastra di pallavolo la superficie deteriorata è stata completamente rifatta, dopo aver rimosso e smaltito quella originale. Successivamente si è provveduto a stendere uno strato di gomma e due di acrilico per poi tracciare i limiti del campo di pallavolo e posizionare la rete.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 50.000 euro circa, oneri compresi.

I lavori di rifacimento dell’area giochi, costati 17.800 euro più Iva, hanno riguardato la pavimentazione in gomma: le parti danneggiate sono state rimosse e le fessure sigillate con resine. I materiali utilizzati fungono da ammortizzatori e sono resistenti agli agenti atmosferici, chimici e al calore.