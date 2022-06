“Guida Artistica”, gli appuntamenti di giugno per scoprire Brescia al tramonto

Brescia. Si apre domenica 5 giugno la nona edizione delle Passeggiate Artistiche per riscoprire Brescia di sera attraverso itinerari tematici guidati. Anche per il 2022 l’associazione “Guida Artistica”, gruppo di guide turistiche di Brescia e Provincia, propone un calendario che terminerà a settembre, allietando i partecipanti con storie curiose, monumenti poco noti e originali prospettive sui luoghi più frequentati.

“La rassegna è iniziata timidamente nel 2014” racconta Federica Martinelli “con alcuni itinerari insoliti al tramonto: a Brescia eravamo i primi a proporli e non sapevamo se la formula avrebbe funzionato. A nove anni di distanza, possiamo dirci davvero soddisfatti della strada percorsa insieme ai tanti bresciani che ci hanno scelto”.

“Di anno in anno le proposte sono aumentate, e oggi abbiamo un carnet di oltre venti passeggiate curiose che affrontano di volta in volta un tema diverso” dice Barbara D’Attoma. “Anche quest’estate non mancano le novità, come l’itinerario sul liberty e quello sulle opere di Sub-Brixia le opere d’arte nelle stazioni della metro”.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 3473028031 e ogni appuntamento prevede un contributo di euro 8. La durata è di 90 minuti circa e l’inizio alle ore 20. Il luogo di partenza viene comunicato al momento dell’iscrizione.

Ecco il calendario di giugno:

• Domenica 5 giugno: AFFARI DI FAMIGLIA: CRONACHE DI INTRIGHI E SCANDALI A BRESCIA. Quali passioni, intrighi e giochi di potere animavano Brescia e i suoi cittadini all’epoca della Serenissima? Quasi come una soap opera d’altri tempi…

• Giovedi 9 giugno: LE CUSTODI DEL TEMPO- PASSEGGIATA SOTTO LE TORRI DI BRESCIA . Questo itinerario ha come protagoniste le torri che, ideate come punti di avvistamento per proteggere la città, nel corso dei secoli hanno avuto molteplici funzioni, tra cui quella di scandire le giornate dei Bresciani. Ancora oggi fanno bella mostra di fontane, orologi e complicati meccanismi, metafore dello scorrere infinito del tempo.

• Martedi 15 giugno PASSEGGIATA LIBERTY.

• Giovedi 16 giugno CON IL NASO ALL’INSU’ IN VIA ELIA CAPRIOLO . Passeggiando per questa via, cuore pulsante della Quadra di San Faustino, scopriremo come talvolta l’architettura si presenta simile a una tela dipinta. Vi siete mai soffermati a osservare la “pelle” del palazzo sull’angolo con via Marsala? O le monumentali figure acquartierate in palazzo Caprioli? Prossima al Canton dei Bombasari e dei Pignolatari, tessitori di stoffe in cotone, le sorprese non mancheranno.

• Giovedi 23 giugno LUCE E’… Originale percorso sul tema della luce, che scandisce le nostre giornate e che è da sempre simbolo di vita e speranza, con uno sguardo particolare alle opere d’arte e ai luoghi del centro storico di Brescia custodite a volte in luoghi insospettati, ricchi di curiosità ed aneddoti. Si parlerà dell’origine del mondo nelle diverse culture, della luce della fede e di quella Santa a cui furono (forse) strappati gli occhi, di simboli solari presi a prestito dalla politica e ovviamente di arte, colori e forme. La passeggiata sarà intervallata dalla lettura di brevi brani letterari sul tema. Incontro in piazza del Mercato.

• Mercoledi 22 giugno LE VIE DELLA LIBERTA’ A Brescia esistono percorsi meno evidenti ma non per questo meno coinvolgenti, soprattutto se protagonista è la Memoria, sempre più difficile da conservare. L’itinerario ripercorre le tracce di una storia spesso dimenticata, alla ricerca dei luoghi e della presenza degli ebrei in città, dall’epoca romana fino alla loro deportazione durate il secondo conflitto mondiale, come ricordano le Pietre di inciampo. Poi le successive “ferite” di Brescia lungo il Memoriale delle vittime del terrorismo e della violenza politica, avendo sempre come meta la Libertà, in nome della quale molti morirono e lottarono.

• Mercoledi 29 giugno NEL CAMPO DELL’AQUILA. I MARTINENGO: UN SOLO COGNOME, TANTE FAMIGLIE. Almeno una volta nella vita, tutti hanno sentito parlare della famiglia Martinengo. Potente élite di condottieri, si è distinta non solo per le imprese militari, ma anche per i lussuosi palazzi che ancora oggi fanno bella mostra di sé tra piazze e vicoli della città. Non tutti sanno che numerosissimi sono i rami di questa stirpe: l’itinerario vi guiderà in questa “foresta” di illustri personaggi ammirando le facciate delle loro sontuose dimore in una piacevole passeggiata serale.

• Giovedì 30 giugno DIGHET DE BÚ? PROVERBI BRESCIANI A ZONZO PER LA CITTA’. E se luoghi e monumenti in città avessero ispirato alcuni tra i modi di dire più popolari di Brescia? O viceversa se rileggessimo statue, targhe, nomi di vie alla luce di proverbi bresciani? Lungo un percorso a piedi ne scopriremo delle belle, da lè bàle de Arnaldo al mal del marzüc … e ricordate che “la vera poesia l’anima prende, anche se chi l’ascolta poco intende”.