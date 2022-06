Brescia, estate di asfaltature: 147 strade per 40 km

Brescia. Saranno quattro i lotti di intervento per le opere di asfaltatura a Brescia, un piano che consentirà di lavorare contemporaneamente in luoghi differenti anche nei tempi ristretti dettati dalla necessità di sfruttare le condizioni meteorologiche favorevoli.

In vista del 2023, anno in cui Brescia sarà Capitale della Cultura, l’Amministrazione comunale ha stanziato maggiori risorse per questi interventi.

Con i progetti finanziati nell’esercizio 2022 saranno asfaltate, da giugno a ottobre, 147 strade per una lunghezza complessiva di 40 chilometri e una superficie di 265mila metri quadrati (vedi qui l’elenco completo).

Gli interventi sulla Tangenziale Ovest saranno effettuati in agosto o in orario notturno, in entrambe le direzioni di marcia.

Sono previste anche asfaltature a carico di Gruppo Unareti/A2A e Telecom Italia Spa, tenute a ripristinare i tratti di scavo della lunghezza superiore a 20 metri realizzati nel 2021 e, in parte, nel 2022.

Sono in programma inoltre altri 2000 piccoli interventi con scavi inferiori a 20 metri.​

L’ammontare complessivo degli interventi è pari a 6,4 milioni di euro, comprensivi anche del rifacimento dei marciapiedi.

