Referendum, a San Polo si vota alla Tovini anziché alla Giovanni XXXIII

Brescia. A causa di importanti lavori di adeguamento sismico e di rinnovo degli impianti nella scuola primaria “Giovanni XXIII” di via Sabbioneta 16, in occasione delle prossime consultazioni referendarie indette per domenica 12 giugno si è resa necessaria una temporanea variazione della sede degli uffici elettorali delle sezioni che vi sono ospitate, ovvero 723, 724, 725, 727, 728, 729 e 730.

Lo spazio alternativo individuato è il limitrofo istituto secondario di primo grado “G. Tovini” di via Violante 18, che fa parte del medesimo Istituto Comprensivo e afferisce al medesimo plesso nel quartiere di san Polo, consentendo con ciò di ridurre al minimo i disagi per gli elettori coinvolti in tale spostamento temporaneo.

La decisione, condivisa con il dirigente scolastico, è stata autorizzata dagli organi competenti.