Brescia, apre “Vittoria” il centro culturale per la comunità ucraina

Brescia. L’accoglienza non è solo assistenza nelle fasi cruciali della crisi, ma si dispiega in mille modalità: tra queste anche la creazione di momenti di intrattenimento, offerte culturali ad hoc per i profughi ucraini ospitati a Brescia e in provincia dall’inizio della guerra, arrivata ormai a compiere il 100esimo giorno.

Inaugurato mercoledì al civico 13 di via Bezzecca il centro culturale ucraino “Vittoria”, che propone musica, danza, arte e teatroterapia. Anima del luogo ricreativo è “Elisabetta”, Yelizaveta Malimon, 31enne ucraina che risiede a Brescia da un paio di anni, che ha voluto creare un luogo di aggregazione e di scambio per mamme, donne e bambini fuggiti dal conflitto.

Dopo il taglio del nastro la festa della comunità si è spostata al parco Jan Palach.

Il centro di via Bezzecca sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 : si cercano volontari per il corso di italiano e, anche uno spazio più grande per accogliere tutti in vista dell’inverno.