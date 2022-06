Carnevali, da tempio dell’eleganza a “palestra” per i vandali

Brescia. Da “tempio” dell’eleganza bresciana a “palestra” per esibizionismi vandalici. E’ il triste destino del rinomato negozio di via Cefalonia a Brescia, un tempo appartenuto al gruppo Abbigliamento Carnevali ed ora in stato di abbandono e oggetto di incursioni di balordi.

Le “gesta” dei vandali vengono spesso postate in rete dagli autori, in una sorta di gara a chi rompe, spacca e danneggia di più. Appiccati anche alcuni roghi agli arredi interni, imbrattate le pareti interne e le vetrate, così come è stato distrutto quello che ancora rimaneva dopo il fallimento.

All’esterno ci sono bivacchi di senzatetto che utilizzano il parcheggio posteriore come latrina a cielo aperto e la situazione di degrado preoccupa i residenti. La Polizia Locale, a seguito delle segnalazioni, avvierà un giro di vite per interdire l’accesso ad estranei ed evitare anche eventuali incidenti.

Intanto, il prossimo mese, è prevista una nuova asta in tribunale: la precedente, nell’aprile del 2021, in cui l’immobile era stato messo in vendita con una base d’asta di 7,4 milioni di euro, era andata deserta. Il prezzo base del nuovo tentativo (fissato il 5 luglio) di vendita è di 3,5 milioni di euro.