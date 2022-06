Brescia, Sara Simeoni inaugura il “nuovo” Campo Calvesi

Brescia. E’ stata Sara Simeoni la madrina all’inaugurazione ufficiale del Campo Calvesi, a Brescia. L’atleta, proprio sulla pista bresciana, stabilì il record mondiale di salto in alto nel 1978.

Una mattinata di emozioni e di soddisfazioni per il rinnovato impianto di via Morosini che, dopo lunghe vicissitudini legate alla vicinanza con il Sin Caffaro, è stato restituito alla città.

Presenti moltissimi ragazzi e l’Atletica Brescia che si è esibita in alcune specialità. Simeoni, campionessa di salto in alto, medaglia d’oro olimpica a Mosca nel 1980, ha detto che «questo campo rappresenta uno dei ricordi più belli della mia vita».

«Ridiamo alla città un campo di atletica storico che con quello di Sanpolino mette Brescia in luce anche agli occhi della Federazione» ha detto il sindaco Emilio Del Bono.