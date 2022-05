Una raccolta fondi per il restauro della Locomotiva del Castello di Brescia

Brescia. Parte ufficialmente la campagna di crowdfunding per il Restauro della Locomotiva del Castello di Brescia. Un’iniziativa che accompagnerà i bresciani per tutto l’anno.

I protagonisti e le prime aziende che hanno risposto all’appello vogliono essere solo l’incipit di un tragitto ancora tutto da scrivere.

La raccolta fondi a favore della Locomotiva vuole coinvolgere tutti i cittadini, per arrivare al risultato finale: riportare al suo splendore originario uno dei simboli della città di Brescia.

Per questo l’Associazione Palco Giovani, attraverso Cristian Delai, si dice “fiera di essere solo l’innesco di una grande iniziativa popolare” ed attende tutte le aziende che vorranno contribuire non solo economicamente ma anche con idee ed iniziative ad hoc.

Il percorso prende il via grazie al Comune di Brescia con il personale favore del Sindaco Emilio Del Bono e dell’Assessore Valter Muchetti, oltre alla partecipazione di Fondazione Brescia Musei con il Direttore Stefano Karadjov ed FNM Group con il Presidente Andrea Gibelli.

A rappresentare graficamente il progetto “Locomotiva”, fissandone gli elementi principali, ci hanno pensato due giovani: Alessandro Pezza e Andrea Comini. Il Logo che hanno ideato rappresenta una motrice in movimento inserita in uno scorcio del Castello, il tutto racchiuso in un cuore rosso.

Il fulcro dell’iniziativa da cui tutto transita è il sito web ufficiale www.locomotivabs.it, online dal 30 maggio e su cui ognuno potrà donare.

Nella sezione “DONA” privati ed aziende potranno dimostrare il proprio affetto per la Locomotiva.

Qualsiasi importo anche il più piccolo sarà ben accetto, a patto che non superi i 5mila euro.

Si potrà donare con Paypal e carte di credito, o direttamente su conto corrente dedicato utilizzando l’IBAN IT16K 05387 11238 000003581793.

Chi dona, entra di diritto nell’Albo Ufficiale dei Donatori che verrà custodito online ed esposto alla manifestazione di chiusura del progetto.