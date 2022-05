Brescia, l’ombra del dolo nel rogo di via delle Grazie

Brescia. C’è l’ombra del dolo nell’incendio che domenica ha reso inagibili tre appartamenti al civico 38 di via delle Grazie, a Brescia. Tre appartamenti da 30 metri quadrati sono stati evacuato e le persone che vi abitano sfollate. Un monolocale, abitato da tre cittadini pakistani, regolari sul territorio, è andato completamente distrutto, due sono stati intaccati dalle fiamme nella soletta e dalle infiltrazioni d’acqua.

Le fiamme sono state notate dai vicini di casa attorno alle 13: i vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore prima di avere la meglio sul rogo che è stato domato attorno alle 17,30.

Secondo quanto riferito da uno dei tre stranieri che alloggiano nell’appartamento andato completamente distrutto, ad appiccare le fiamme sarebbero stati alcuni sconosciuti, definiti come “ladri” che l’uomo si sarebbe trovato di fronte rientrando a casa. Spaventato dalla vista degli individui, lo stranieri sarebbe fuggito e, poco, dopo, sarebbe stato appiccato l’incendio.

Una versione tutta da verificare da parte della polizia di Stato che, tuttavia, ritiene verosimile l’origine dolosa delle fiamme. Le indagini sono in corso. Intanto, gli sfollati dei tre appartamenti hanno dovuto trovare ospitalità altrove, accolti da familiari e amici, mentre per una persona si è attivato il Comune, reperendo un alloggio temporaneo.