Strage Piazza Loggia, Brescia pronta a celebrare il 48esimo anniversario

Brescia. Brescia si prepara a celebrare i 48 anni dalla strage di Piazza Loggia, avvenuta il 28 maggio 1974 e che uccise otto persone, ferendone un centinaio.

48esimo anniversario della strage di Piazza Loggia.

Domani, sabato 28 maggio, si inizia con la messa celebrata alle 8,30 al cimitero Vantiniano dal vescovo monsignor Pierantonio Tremolada. Alle 9.30, l’incontro con i familiari delle vittime in palazzo Loggia, quindi la commemorazione ufficiale delle 10,25, preceduta dal minuto di silenzio e otto rintocchi dell’orologio astrario alle 10,12 per fare memoria delle vittime: Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Vittorio Zambarda. A seguire la commemorazione ufficiale di Cgil, Cisl e Uil.

In piazza ci saranno Comune e Casa della Memoria, i giovani del Consiglio Comunale dei ragazzi che esporranno i loro messaggi e disegni sul «Muro della pace» allestito in piazza Loggia.

Venerdì sera, alle 21, sotto il porticato della Loggia, il concerto in ricordo delle vittime a cura della Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” – Banda Cittadina Di Brescia.

Il programma completo degli eventi in calendario fino al 23 giugno, si trova su www.sempreperlaverita.it e su www.28maggio74.brescia.it