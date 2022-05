Brescia, cinque casette per il BookCrossing nei quartieri

Brescia. L’Assessorato alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità presenta le nuovissime casette “BookCross”, realizzate grazie a alla collaborazione tra i giovani studenti dell’Istituto Fortuny di Brescia e di alcuni detenuti del carcere cittadino.

Le casette, cinque in tutto, saranno assegnate ai cinque Consigli di Quartiere che ne hanno fatto richiesta per primi e che provvederanno a posizionarli nei parchi cittadini o in altri luoghi che riterranno appropriati. Il BookCrossing è un fenomeno internazionale che coinvolge 132 paesi con l’obiettivo di trasformare il mondo in un’enorme biblioteca a cielo aperto. È un modo per scambiare libri che consente di non sprecarli e di condividerli, incentivando la lettura e le occasioni di convivialità.

Sul sito ufficiale bookcrossing.com, infatti, si legge “Molto semplicemente vorremmo unire le persone attraverso i libri”. L’iniziativa intende contribuire anche a rilanciare la lettura nella sua fondamentale funzione di accrescimento personale, abbracciando l’idea che niente debba essere sprecato e buttato ma che si possa trovare, per molti oggetti, una nuova casa pronta ad accoglierli. Per tutti questi motivi sono nati e si sono diffusi rapidamente gruppi di bookcrosser, una vera e propria community molto attiva sui social ma anche nella organizzazione di iniziative in giro per le città.