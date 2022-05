Borgo Trento, domenica camminata con visita sulle bellezze del quartiere

Brescia. Domenica 29 maggio si terrà a Borgo Trento un evento sportivo amatoriale aperto a tutta la cittadinanza, frutto della collaborazione del Consiglio di Quartiere Borgo Trento con la Parrocchia di Cristo Re e con varie realtà associative e di volontariato, che hanno dato il loro contributo per la buona riuscita del Progetto.

Si tratta di un percorso di 4 km, a passo sostenibile per adulti, bambini e animali, lungo il perimetro di Borgo Trento, attraverso i Parchi che costellano la Zona, Parco Zarz, Parco Jan Palach, Parco Campo Marte.

Durante la passeggiata ci saranno alcune soste in cui verranno illustrate le bellezze locali. Per chi abita già in Borgo Trento, sarà un modo per soffermarsi negli angoli ameni del Quartiere, che a volte nella quotidianità sfuggono.

Chi viene da fuori, potrà avvicinarsi alla storia, antica e moderna, di un Quartiere vivo e attivo, con degli scorci interessanti ed una atmosfera unoca nel suo genere. In ogni caso, un’occasione per stare all’aria aperta e in compagnia, una piacevole e non impegnativa occasione di socialità.

Sarà possibile iscriversi alla Camminata di Borgo Trento, la stessa domenica 29 maggio dalle ore 9:30 sul sagrato della Chiesa di Cristo Re. L’iscrizione ammonta ad € 2,00 (due) per adulti, comprensiva di assicurazione, gratis per i bambini fino a 10 anni compiuti.

La partenza del giro sarà alle 10:30, rientro ore 12:00. Consigliato munirsi di acqua e scarpe comode. Al rientro dalla “Camminata di Primavera in Borgo ” sarà possibile completare la mattinata con un piacevole pranzo in compagnia, la Paninata di comunità, da consumarsi presso l’oratorio della Parrocchia di Cristo Re: pane, salamina, patatine, bibita.

Un modo per rinsaldare i vincoli di comunità e buon vicinato, e un modo per avvicinare al nostro Quartiere e alla sua accoglienza chi viene da altre Zone della Città.

L’iniziativa è sostenuta ed è stata realizzata grazie al contributo di:

ASSOCIAZIONE CORRI X BRESCIA

GRUPPO CAMMINA CON NOI DEL BORGO

ASSOCIAZIONE CITY ANGELS.

Il Comune di Brescia ha concesso il patrocinio all’evento.