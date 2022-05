Circolo scacchi Brescia: domenica torneo d’inaugurazione

Brescia. Il neocostituito Circolo di Scacchi sta mettendo in atto una serie di iniziative promozionali per cominciare a far conoscere e diffondere la cultura scacchistica a Brescia.

L’Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo di Aristide Zorzi promuove gli scacchi dal 2007 in provincia di Brescia. Da settembre del 2021 grazie all’operato del delegato provinciale Helaman De Angelis è nato il circolo cittadino. In questi mesi ha già collaborato all’organizzazione di manifestazioni in città. Il “I° Trofeo Flaminia” (56 partecipanti), il “Brescia in Scacco” (69 partecipanti), soprattutto il Campionato provinciale assoluto bresciano (54 partecipanti, secondo per numero di tutta la Regione Lombardia).

Il Circolo Scacchi Brescia ha trovato da gennaio casa presso l’Auser insieme Oltremella, grazie all’aiuto di Michele Salvo e del Punto Comunità Chiusure. Presso la nuova sede di viale Caduti del Lavoro 111, il Circolo svolge la sua attività. Quattro giorni a settimana, da lunedì a sabato, è possibile giocare, imparare, allenarsi e competere con il gioco più antico del mondo.

Oggi, dopo la pandemia, il Circolo Scacchi Brescia ha iniziato ad ampliare le sue attività e progetti. In sinergia con il Consiglio di Quartiere zona Ovest, il Punto Comunità e l’Auser insieme Oltremella la Sezione Scacchi Brescia punta a radicare la sua presenza nel quartiere Ovest in particolare e sul territorio bresciano. Ecco il calendario e le attività future.

• 29 maggio Torneo inaugurazione, manifestazione amatoriale scacchistica riservata ad esperti e principianti con tornei separati (qui per informazioni e iscrizioni).

• Corso per bambini gratuito per presso la Biblioteca Ghetti.

• Da settembre corsi ciclici di scacchi rivolti sia a principianti che esperti presso il Circolo.

• Inserimento nelle scuole con il progetto “Scacchi a Scuola” dell’associazione. Progetto che riesce a coinvolgere sempre più istituti scolastici.

• Utilizzare gli scacchi anche come strumento di accoglienza per le famiglie ucraine, dando la possibilità ai bambini di frequentare il circolo.

• A ottobre l’organizzazione di un Torneo Internazionale. Un autunno scacchistico bresciano che inizi a spianare la strada agli eventi del 2023. Brescia, infatti, ospiterà la finale dei Campionati nazionali italiani di scacchi.