Brescia, sabato “trasloca” il mercato Emporium

Brescia. In occasione della commemorazione della strage di Piazza della Loggia, sabato 28 maggio, Piazza della Loggia e Largo Formentone saranno liberi dai banchi del mercato Emporium per consentire il regolare svolgimento della cerimonia.

I banchi del mercato verranno quindi ricollocati temporaneamente, per quella giornata, in via X Giornate e in piazza Vittoria.