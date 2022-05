“Sotto le stelle a Chiesanuova”, mercoledì nel parco di via Livorno

Brescia. L’Associazione Vivere Insieme, in collaborazione con il Consiglio di Quartiere di Chiesanuova, propone per la serata di mercoledì 25 maggio l’iniziativa “Sotto le stelle a Chiesanuova”: un telescopio ed un astronomo per scoprire il nostro cielo”.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione con l’Unione Astrofili Bresciani e prevede un momento divulgativo prima di procedere all’osservazione, tramite telescopio, della volta celeste. L’appuntamento si rivolge a tutti, grandi e piccoli, e si terrà all’interno del Parco di via Livorno dalle ore 21. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata ad altra data.