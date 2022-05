Dal 6 giugno al 6 agosto sport gratuito nei parchi cittadini di Brescia

Brescia. L’Assessorato alla Partecipazione del comune di Brescia rinnova anche per quest’estate il consueto e sempre molto apprezzato appuntamento con l’attività sportiva gratuita nei parchi cittadini, nell’intento di proseguire in forma più libera l’attività dei corsi sportivi invernali che termineranno all’affacciarsi dell’estate. L’offerta di quest’anno, oltre a riproporre all’aperto le discipline che si tengono d’inverno nelle palestre, approfittando del clima propizio e degli ampi spazi delle nostre aree verdi, prevede l’inserimento di nuove discipline sportive che qui trovano il loro ambiente ideale.

Saranno così avviati, dal 6 giugno 2022 fino al 6 agosto nei parchi cittadini 27 corsi di attività motoria differenziati tra le tradizionali Tai Chi, Yoga, Pilates, Ginnastica adulti-anziani, Nordic Walking, l’Allenamento Funzionale (che già l’anno scorso ha riscosso un buon successo), oltre al Disc Golf (attività ormai tradizionale della rassegna). A questi si affiancano, per la stagione 2022, la riproposizione, dopo alcuni anni di assenza, del Corso di Avvicinamento alla Corsa e, rinfrescante novità assoluta per la stagione 2022, il Corso di Avvicinamento alla Canoa. Le nuove proposte sopra evidenziate consentono di estendere la nostra attività nei parchi anche al più grosso polmone della citta, l’oasi verde del “Parco delle Cave” che con frequenza incalzante registra ampliamenti e nuove infrastrutture che lo rendono sempre più attraente per i nostri concittadini, specialmente durante la bella stagione, unendo cosi nella mappa delle nostre attività nei quartieri la zona est, prima meno valorizzata, con la zona sud, in un continuum territoriale di offerta sportiva.

L’attività di modernizzazione del materiale pubblicitario in chiave informatica e smart, già avviata lo scorso anno, vede per questa stagione l’inserimento, nella pagina dedicata all’interno del sito istituzionale e sul retro del libretto pubblicitario, del link ad una Mappa dello “Sport al Parco” dove il cittadino potrà verificare quali attività vengono svolte nel proprio quartiere, verificando anche il giorno e l’ora dell’appuntamento settimanale ed eventualmente trovare il punto di ritrovo impostando il navigatore con un click sulla cartina stessa.

I cittadini avranno la possibilità di partecipare senza alcun costo e senza preventiva iscrizione a “Sport al Parco: basterà presentarsi nel punto di raccolta individuato con apposita segnaletica nelle aree verdi, muniti di tappetino personale o di racchette in caso di pratica del Nordic Wlaking. Per il corso di avviamento alla Canoa verrà richiesta ai partecipanti la sottoscrizione di una dichiarazione di assunzione responsabilità in cui dichiarano di saper nuotare.

Gli insegnanti saranno facilmente individuabili dalla T-Shirt riportante il logo dell’iniziativa e la scritta “Sport al Parco”.

Per la partecipazione alle attività non è richiesta la presentazione di certificazione medica ma si raccomanda, prima dello svolgimento di qualsiasi attività fisica, di sottoporsi ad un controllo medico sullo stato di salute.

Le attività in programma sono le seguenti:

Ginnastica per adulti ed anziani: tradizionale attività di palestra che nel verde trova e crea nuove motivazioni.

Tai Chi: antica disciplina di arte marziale, che riunisce in sé un insegnamento spirituale ed una disciplina fisica.

Pilates: tonifica i muscoli posturali e migliora la forza, resistenza ed elasticità del corpo.

Nordic Walking o camminata nordica è un tipo di attività fisica e sportiva che si pratica utilizzando racchette appositamente studiate, simili a quelle utilizzate nello sci di fondo.

Yoga: una pratica millenaria che fa bene a corpo, postura, respiro e spiritualità.

Disc Golf: (detto anche Frisbee Golf) è una disciplina del frisbee nata negli anni ’70 negli stati Uniti e ancora poco conosciuta in Italia. Le regole del disc golf ricalcano essenzialmente quelle del golf tradizionale; c’è una linea di partenza, un percorso con appositi cesti ad una certa distanza che deve essere completato fermando il disco dentro i cesti con il minor numero di lanci possibile.

Allenamento Funzionale: tipologia di allenamento basata sull’esecuzione dei movimenti naturali del corpo, utile per agire in profondità sulla muscolatura, definendola senza appesantirla.

Avviamento alla corsa: l’attività sportiva per eccellenza, alla portata di tutti e con il maggior lascito di benefici anche in poco tempo a disposizione, valorizzata ancora più dal contesto in cui qui viene proposta.

Avviamento alla canoa: attività per tutti che consente di rilassarsi immersi in ambiente naturale ed, al contempo, una disciplina agonistica olimpionica, nella quale Brescia si distingue a livello internazionale.

I parchi coinvolti sono:

ZONA NORD

Parco Castelli via Castelli (ritrovo ingresso principale vicino chiosco/bar)

Parco Ori Martin via Monte Nevoso (ritrovo all’ingresso del parco)

Parco Corridoni angolo via Corridoni/via Carnia (ritrovo presso il cartello di intitolazione parco)

Parco Biagi/Zarz via Filzi/via Gamba (ritrovo presso i giochi dei bambini)

Parco Jan Palach via Tommaseo (ritrovo dietro fontana acqua pubblica)

Parco Belvedere via G. B. Scarella (ritrovo presso la fontanella all’ingresso)

Parco Gadola via Reggio (ritrovo presso il cartello di intitolazione parco)

Parco Croce Rossa via Nikolajewka (ritrovo ingresso titolazione parco)

ZONA OVEST

Parco Frugoni via Caduti del Lavoro (ritrovo presso il cartello di intitolazione parco)

Parco dei Maggiolini via Passo Gavia 24 (ritrovo all’ingresso del parco)

Parco delle Stagioni via Collebeato 18 (ritrovo all’ingresso del parco)

Parco dei Poeti via I^ Villaggio Badia (ritrovo presso l’ingresso centrale del parco)

ZONA EST

Parco Ducos 2 via Lonati, via Strada Antica Mantovana (ritrovo ingresso parco lato San Polo – Nave di Harlock)

Parco delle Cave via Cerca (ritrovo presso il cancello di ingresso lago Canneto)

ZONA CENTRO

Parco dell’Acqua Largo Torrelunga 7 (ritrovo nel parco vicino ai giochi dei bambini)

Castello di Brescia via del Castello (ritrovo al ponte levatoio di ingresso)

ZONA SUD

Parco Tarello via Sostegno (ritrovo zona fontanella)

Parco Basaglia viale Duca degli Abruzzi (ritrovo presso i giochi dei bambini)

Parco Manzoni via Lamarmora fronte sede A2a (ritrovo nel vialetto centrale)

Parco Giffoni Villaggio Sereno trav. XII (ritrovo all’ingresso del parco)

Giardini Via Sardegna via Sardegna (ritrovo ingresso, a destra Oratorio S. Maria in Silva)

Parco Pescheto via Lamarmora – via Corsica (ritrovo zona giochi/fontanella)

In allegato il programma completo.