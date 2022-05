Riqualificazione di via Milano, un convegno della Fondazione Ds

Brescia. Venerdì 20 maggio alle ore 18 la Fondazione DS di Brescia organizza un incontro nella sede di via Metastasio 26 dedicato alla riqualificazione di via Milano. Interverranno i fotografi di Bamsphoto e Renato Corsini in dialogo con Claudio Buizza, Marcello Zane, e alcuni amministratori del Comune di Brescia. Durante l’incontro verrà presentato il volume Brescia. Oltre via Milano, un libro che racconta, per immagini e testi, la riqualificazione di via Milano a Brescia, ma non solo. Un’edizione che illustra come questo comparto, posto ad ovest della città, sia stato in continuo divenire per tutto il ‘900. Ed ora si appresta a registrare un ulteriore cambiamento.