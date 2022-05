Commercianti e residenti di Via Veneto: “L’amministrazione non ci vuole ascoltare”

Brescia. In un comunicato le associazioni dei residenti e dei commercianti di via Veneto “esprimono stupore e grave rammarico per il comportamento dell’amministrazione comunale che, nonostante le sollecitazioni dell’opposizione in consiglio, non ha invitato due stakeholder-chiave alla presentazione del ‘progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione di via Veneto’ e del sistema viario circostante.

Il progetto è pervenuto via email, nel corso della presentazione dinanzi alle Commissioni consiliari interessate, solo in seguito alle vibranti proteste dell’opposizione a causa della nostra assenza”.

“L’amministrazione comunale ha dimostrato, ancora una volta, spregio per i cittadini, impattati da un’iniziativa calata dall’alto e partecipata solo a parole”, prosegue il documento. “L’assessore Manzoni e, occorre rilevarlo con rammarico, lo stesso sindaco Del Bono si sono dimostrati impermeabili ai nostri appelli per sanare una progettazione, a nostro avviso, animata da posizioni ideologiche e dal desiderio di produrre spesa pubblica a scapito della vita dei cittadini”.

“Questo atteggiamento dell’amministrazione comunale”, conclude la nota, “ci induce a moltiplicare i nostri sforzi e le iniziative affinché il progetto Via Veneto sia, a questo punto, immediatamente bloccato e profondamente ridiscusso prima di una sua eventuale attuazione”.