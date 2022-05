Brescia: sbanda con l’auto, danneggia vetture in sosta e fugge

Brescia. E’ caccia a Brescia ad un’auto pirata che, dopo avere sbandato mentre percorreva Viale Venezia, provenendo da Piazzale Arnaldo, ha danneggiato due auto parcheggiate in strada. Il conducente non si è fermato per appurare i danni, fuggendo a gran velocità dopo l’impatto. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica, all’altezza del negozio Stile.

Ad accorgersi di quanto accaduto, la mattina successiva, i proprietari delle due vetture che si sono ritrovati con le carrozzerie ammaccate e danni complessivi per 7mila euro. E’ stata sporta denuncia presso la Polizia Locale di Brescia che si è messa sulle tracce del responsabile.

In base ai rottami raccolti sul luogo dell’incidente, la vettura fuggitiva sarebbe un’Audi di colore grigio metallizzato. Sfortunatamente su Viale Venezia non sono collocate telecamere comunali, mentre quelle private non si affacciano sulla strada, ma sono rivolte verso gli edifici.