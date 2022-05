StraBrescia, successo per la corsa di gambe e di cuore

Brescia. Nonostante un cielo minaccioso di pioggia, sono state 900 le presenze alla StraBrescia, la corsa non competitiva organizzata dal Gruppo Podisti di Urago Mella che, dopo due anni di stop legati alla emergenza sanitaria è tronata a riempire le strade.

Con partenza dall’oratorio Paolo VI, le centinaia di iscritti, famiglie, gruppi, bambini hanno percorso, chi correndo, chi passeggiando, i 6,5 km del tracciato più abbordabile, mentre i più allenati hanno affrontato quello da 12,5 km, con arrivo al Castello di Brescia.

Grande soddisfazione per la partecipazione è stata espressa da Gabriele Campana, neo presidente del Gruppo Podisti Urago Mella. In 35 anni, ha ricordato Campana, sono stati raccolti oltre 300mila euro, donati ad associazioni del territorio con finalità benefiche. Con quest’ultima edizione la scelta è caduta sul Centro Bresciano Down.