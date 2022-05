Acrobati e supereroi: fan festa i bambini ricoverati al Civile

Brescia. Sono stati supereroi e supereroine tra cui Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk a rendere indimenticabile la mattinata di domenica 8 Maggio 2022, per i piccoli pazienti dei reparti all’Ospedale dei Bambini degli Spedali Civili di Brescia. I loro Supereroi preferiti, infatti, hanno fatto loro una visita a sorpresa, scendendo dal tetto dall’ospedale dove sono ricoverati per combattere la più importante delle loro battaglie: quella contro la malattia.

A travestirsi per regalare una giornata di svago ai bambini ricoverati sono i volontari dell’Associazione senza fini di lucro SEA “SuperEroiAcrobatici”, fondata da Anna Marras.

«Quello che desideriamo trasmettere con forza è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie – racconta Anna – Vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita. Per ogni bambino che incontriamo, che salutiamo dalla finestra o che abbracciamo in reparto, il messaggio che condividiamo è uno solo: “Tu sei un supereroe! Non mollare!”»

A questo scopo Anna Marras, che spesso è protagonista delle calate dei Super Eroi SEA, vestendo i panni di Capitan Marvel, accoglie sempre con gioia gli inviti che arrivano all’associazione da tutti gli ospedali italiani.

«Siamo felicissimi di collaborare con l’Ospedale dei Bambini dell’ASST Spedali Civili di Brescia per portare ai piccoli pazienti una giornata di sorrisi – ha dichiarato Marras – Il progetto dei SuperEroiAcrobatici nasce proprio per questa ragione, perché per noi non c’è niente di più bello al mondo del sorriso di un bambino».

«Per i nostri piccoli pazienti è importante vivere momenti fuori dall’ordinaria vita di Reparto: l’impegno della ASST è cercare di rendere queste giornate eccezionali sempre più frequenti, per distrarre i bambini e i loro famigliari dalla routine ospedaliera e per regalare quell’energia che solo il sorriso riesce a dare. – sottolinea il Direttore Generale Massimo Lombardo – Per questo ringraziamo i SuperEroiAcrobatici, che hanno invaso dall’alto il nostro Ospedale, davanti agli sguardi stupiti e ammirati di tutti, piccoli e grandi».