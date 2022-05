Da giugno a settembre torna il Summer camp di Brescia Musei

Brescia. Fondazione Brescia Musei conferma anche per l’estate 2022 il Summer Camp che, da 10 anni, offre alle famiglie e ai bambini della città un’occasione per vivere le settimane di pausa scolastica del periodo estivo nel contesto dei musei bresciani e con una proposta ludico didattica originale e sempre nuova.

L’edizione di quest’anno conta 95 euro a settimana per bambino e copre tutta l’estate dal 13 giugno al 9 settembre. Inoltre presenta una novità: per la prima volta infatti l’offerta sarà rivolta non solo ai bambini dai 6 agli 11 anni, ma anche ai teenager, dai 12 anni in su.

A loro sono dedicate le settimane dal 13 giugno al 1 luglio, con un camp ideato ad hoc e che si terrà nella rinnovata Casa delle Arti della città, la Pinacoteca Tosio Martinengo: due programmi settimanali che affrontano il rapporto tra pittura antica e contemporanea, arricchite dalla collaborazione con la residenza artistica di Palazzo Monti che aprirà le sue porte ai giovani utenti, che avranno il privilegio di trascorrere una intera mattinata nell’atelier di artisti provenienti da tutto il mondo.

Per i più piccoli si conferma il classico format: ogni settimana la proposta si articola in un programma che si dipana attorno a un proprio filo conduttore, garantendo, a rotazione su tutto il periodo, un’offerta varia e ricca.

L’edizione 2022, con il sostegno di Fondazione Asm, conferma infine il progetto Summer insieme! che permette, grazie alla collaborazione con le Cooperative Il Gabbiano e Tempo Libero, che operano nel settore socio assistenziale, socio sanitario ed educativo presso diverse strutture tra cui le scuole del Comune di Brescia – di accogliere 18 bambini affetti da autismo afferenti a Fobap Onlus – Fondazione bresciana assistenza psicodisabili, con il proprio assistente ad personam.

Quattro progetti per i più giovani…

Quattro proposte settimanali sono state pensate per i bambini della scuola primaria, per vivere al meglio gli spazi aperti e verdi del Museo di Santa Giulia, sempre in relazione con il patrimonio qui conservato. Si inizia con Fantasie contemporanee, un itinerario per assaporare la creatività di artisti contemporanei tra di loro molto diversi: da Banksy a Fontana, da Severini alle mirabolanti creazioni della giovane Kozina, tra stencil, creta, marionette, parrucche di carta, ogni giorno sarà una vera e propria scoperta.

Si prosegue con Di tutto un po’, un percorso che accompagnerà i bambini alla scoperta di due grandi Maestri contemporanei, Edward Weston per la fotografia ed Emilio Isgrò con le sue opere concettuali, e di due famosi collezionisti Paolo Tosio e Peggy Guggenheim, lontani nel tempo ma vicini nella passione. La settimana sarà inoltre arricchita dalla stratopica app game di Geronimo Stilton che permetterà di scoprire il Museo di Santa Giulia e dalla scoperta dell’incredibile albero di Ariel Schlesinger tra le piante e i cespugli del Viridarium.

Il terzo percorso proposto è una settimana dedicata alla scoperta di alcune forme d’arte dei 5 continenti: Il giro del mondo in 5 giorni. Ogni giornata sarà dedicata ad un luogo: dall’Africa subsahariana con le sue incredibili maschere e la ceramica del Maghreb, all’Asia dove il viaggio approderà in India per conoscerne le divinità da Shiva a Ganesh e sperimentare alcune decorazioni tradizionali. L’Europa sarà protagonista con la Spagna, alla scoperta dei coloratissimi mosaici di Gaudì, per poi volare nelle riserve del nord America alla ricerca dell’animale-guida ed arrivare infine nell’Oceania per una giornata dedicata alla tradizione polinesiana degli ornamenti floreali.

La quarta settimana in programma sarà infine Una settimana mitica!, un percorso coinvolgente tra le intricate storie, le figure fantastiche, dei ed eroi della mitologia greca e romana, raffigurati nelle testimonianze materiali esposte in museo, che si completa con attività creative. Un viaggio in compagnia del Minotauro, Demetra, Dioniso e tanti altri…

SUMMER CAMP KIDS MUSEO DI SANTA GIULIA

Dal 13 giugno al 09 settembre dalle ore 8.30 alle 15.30. Ritrovo presso l’ingresso principale del Museo di Santa Giulia, via Musei 81/b.

Fantasie contemporanee: 13-17 giugno; 11-15 luglio; 8-12 agosto; 5-09 settembre.

Di tutto un po’: 20-24 giugno: 18-22 luglio; 15-19 agosto.

Il giro del mondo in 5 giorni: 27 giugno-1 luglio; 25-29 luglio; 22-26 agosto.

Una settimana mitica!: 4-8 luglio; 1-5 agosto; 29 agosto – 2 settembre.

…e due percorsi per gli over 12

Due i percorsi del Summer camp Teens: Super contemporaneo teens e Un po’ di tutto teens. Il primo è un itinerario per scoprire artisti contemporanei tra di loro molto diversi: da Lucio Fontana, con il suo rapporto profondo con la materia che porterà a sperimentare l’arte astratta attraverso l’argilla, al tema degli animali compagni amati di numerosi artisti che li hanno immortalati affidando loro emozioni e stati d’animo. Si passa poi a Gino Severini e al dinamismo delle sue figure danzanti rappresentate in bizzarri quadri marionetta, fino alle stravaganti parrucche in carta della giovane Asya Kozina. Una giornata sarà invece dedicata a Palazzo Monti, splendido edificio nel cuore della città adibito a residenza d’artista. Un’occasione davvero speciale per poter entrare in questo luogo di creazione e scoprire il work in progress dei talentuosi ospiti.

Il secondo percorso è Un po’ di tutto teens. Ogni giorno è dedicato ad un’esperienza unica e sorprendente: si parte con i personaggi ritratti nelle mostre del Brescia Photo Festival allestite nel Museo di Santa Giulia messi a confronto con “celebrità” del passato raffigurate nei dipinti della Pinacoteca. Si prosegue con la conoscenza dei due famosi collezionisti Paolo Tosio e Peggy Guggenheim, e con una giornata “fuori porta” alla scoperta della suggestiva residenza artistica di Palazzo Monti. Si andrà poi alla scoperta dell’artista Filippo Tommaso Marinetti dalle “Parolibere” ai libri tattili. Infine concludiamo con l’espressione corporea: gesti, posture ed espressioni dei personaggi ritratti nelle opere della Pinacoteca saranno studiati per “indossarne i panni” fino ad una trasformazione in veri e propri quadri viventi.

SUMMER CAMP TEENS PINACOTECA TOSIO MARTINENGO

Dal 13 giugno al 1° luglio dalle ore 8.30 alle 15.30. Ritrovo presso la biglietteria della Pinacoteca, piazza Moretto 4.

Super contemporaneo teens: 13-17 giugno; 27 giugno – 1° luglio;

Un po’ di tutto teens: 20-24 giugno.

Informazioni pratiche

Costi. Summer camp settimanale: 95 euro; sconto fratelli 85 euro (dal secondo figlio). È possibile iscriversi ad una o più settimane. Non è previsto il rimborso delle quote di iscrizione.

Cosa portare. Si richiede ai bambini di portare: mascherina chirurgica, telo mare, borraccia, merenda e pranzo al sacco. La mattinata prevede una pausa per la merenda e il pranzo al sacco.

Iscrizioni presso: CUP Centro Unico Prenotazioni, tel. 030.2977833-834 – cup@bresciamusei.com (attivo tutti i giorni con orario 10.00-18.00). Iscrizioni aperte da giovedì 5 maggio. La prenotazione verrà confermata solo all’atto del pagamento della quota di iscrizione. Non è previsto il rimborso.