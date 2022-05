112.600 euro per recintare il parco Italo Nicoletto

Brescia. L’amministrazione comunale ha realizzato una recinzione intorno al parco Nicoletto di via Lottieri “in modo da garantire un maggiore controllo e una maggiore sicurezza di tutta l’area”. L’intervento, costato in totale 112mila e 600 euro, consta di una recinzione continua alta due metri, intervallata da nove accessi pedonali e carrai lungo tutto il perimetro dell’area.

La nuova struttura ha una fondazione in cemento armato e una porzione fuori terra realizzata per i primi 30 cm in calcestruzzo armato e per i restanti 1,70 m da una ringhiera in ferro con trattamento antiruggine e finitura con smalto ferromicaceo. La recinzione ha caratteristiche tecniche ed estetiche simili a quelle di altri parchi del Comune di Brescia (ad esempio “Campo Marte”).

Il parco Nicoletto è situato a sud-ovest del centro cittadino, nel quartiere Lamarmora, confina a nord con via Mario Longhi, a sud con via Armando Lottieri, a Ovest con via Ugo Ziliani e a est con il quartiere Giacomo Perlasca. Ha una superficie complessiva di circa 6mila mq, di cui 4.800 adibiti a prato e 1.200 costituiti da vialetti pedonali e piastre polifunzionali a servizio dei cittadini.

Lungo tutta l’area verde sono presenti in gran numero alberature ad alto e medio fusto, attrezzature e arredamenti tipici dei parchi gioco. Il parco resterà aperto con i normali orari stagionali.