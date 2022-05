Brescia, casi di dengue a Costalunga: disinfestazione in corso

Brescia. Due i casi di dengue registrati nel quartiere Costalunga a Brescia e, di conseguenza, l’Agenzia di tutela della Salute ha disposto la bonifica dell’area interessata. La malattia infettiva, trasmessa da zanzare e zecche, è stata riscontrata in due residenti rientrati da un viaggio all’estero.

La ditta specializzata incaricata dal Comune di Brescia ha effettuato la bonifica nella giornata di giovedì e un altro è in programma per venerdì.

Alcuni malumori sono stati sollevati da parte dei residenti per lo scarso preavviso e per l’effettuazione della disinfestazione in giornate di pioggia.