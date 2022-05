Giornata Mondiale della Croce Rossa, a Palazzo Loggia il vessillo Cri

Brescia. Fino a domenica 8 maggio, data in cui ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa, all’ingresso di palazzo Loggia sarà esposto il vessillo dell’organizzazione internazionale. La bandiera è stata consegnata al Comune di Brescia dal comitato locale per sottolineare il ruolo ausiliario della Cri rispetto ai pubblici poteri e il legame indissolubile che la unisce ai Comuni nelle attività di supporto e vicinanza ai più vulnerabili. L’invito all’esposizione della bandiera è arrivato, ai sindaci italiani, da una lettera a firma del Presidente Anci Antonio Decaro e del Presidente Nazionale Cri Francesco Rocca. In occasione dell’iniziativa, inoltre, palazzo Loggia sarà illuminato di rosso nella notte tra il 7 e l’8 maggio.