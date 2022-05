Guido Boldrin festeggia 100 anni: una pergamena dal Comune

Brescia. Lunedì 2 maggio gli assessori Fabio Capra e Marco Fenaroli, accompagnati dal vice presidente del Consiglio del quartiere Bettole – Buffalora, hanno consegnato una pergamena al Signor Guido Boldrin per celebrare i suoi 100 anni.

Dopo una vita come autista il Signor Boldrin, arrivato il tempo della pensione, è stato per oltre vent’anni custode tutto fare del Centro Sportivo Mario Rigamonti. All’incontro erano presenti anche i numerosi figli e nipoti del centenario.