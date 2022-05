I “paperoni” bresciani? Risiedono nel cuore della Leonessa

Brescia. I “paperoni” bresciani? Risiedono per lo più nel cuore della Leonessa, tra Piazza Loggia, Piazza Vittoria, corso Palestro, piazzale Arnaldo.

E’ quanto emerge dalle dichiarazioni dei redditi riferite all’anno 2020 dei quasi 142 mila contribuenti della città: sono 2.370 quelli che superano i 120 mila euro di imponibile e 307 contribuenti quelli che risiedono nel centro storico del capoluogo. Lo riferisce Bresciaoggi.

A seguire i residenti dei quartieri Costalunga, Maddalena, Bornata e Porta Venezia, dove 571 contribuenti hanno dichiarato 145,7 milioni di euro, con 255 mila euro in media a testa.

A San Polo-Sanpolino coloro che superano i 120mila euro di imponibile sono lo 0,23% del totale, a Buffalora sono solo 7 i residenti che hanno presentato, per il 2020, una dichiarazione dei redditi oltre i 120mila euro.

In generale, il 16% della ricchezza dei residenti di Brescia appartiene all’1,6% dei contribuenti.