Dal 9 al 15 maggio la festa di quartiere del Villaggio Sereno

Brescia. Da lunedì 9 maggio fino a domenica 15 è in programma la festa del quartiere Villaggio Sereno che sarà aperto lunedì 9 maggio dal Concerto per l’Europa dell’orchestra plettri di Claudio e Mario Terroni diretta da Dorina Frati (alle 20,30 al Cinema Sereno) e si chiuderà domenica 15 alle 12,30 con lo spiedo solidale pro Ucraina all’oratorio San Filippo (da prenotare) seguito alle 15 dalla presentazione delle associazioni attive nel quartiere. Sarà una settimana ricca di iniziative con incontri a tema, proiezione di film e proposte teatrali (vedi la locandina).

Al Cinema Sereno Traversa Dodicesima 158, mercoledì 4, sabato 7 e domenica 8 maggio 2022 alle ore 20,50 viene proiettato il film “Licorice pizza”. Regia: Paul Thomas Anderson. Con: Cooper Hoffman, Alana Haim, Bradley Cooper, Tom Waits. Biglietti interi 6 euro, SociCoop e SpiCgil 5 euro, Videoamici 4 euro, fino a 17 anni 2 euro.

Martedì 10 maggio alle 15 viene proiettato “Perdutamente”. Regia: Paolo Ruffini. Interverranno esperti sul tema dell’Alzheimer. Ingresso libero.

Sempre martedì 10 maggio alle 20,30 viene proiettato “Mi chiamo Sam”. Regia: Jessie Nelson. Con: Sean Penn e Michelle Pfeiffer. in collaborazione con Associazione Famiglie solidali. Ingresso libero.

Mercoledì 11 maggio alle ore 20,30 la cooperativa Mongolfiera presenta “Apocalisse sotto le stelle”. Uno show da fine del mondo con attori eccezionali. Ingresso libero.