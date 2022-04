“Brescia città d’acqua: dal medioevo ai giorni nostri”, martedì una visita guidata

Brescia. Il mese di maggio con le visite guidate promosse da Oltre il Tondino si apre martedì 3 alle ore 15, con un appuntamento per le vie del centro storico dedicato ad un tema estremamente attuale nel nostro quotidiano, con l’itinerario Brescia città d’acqua. Seconda parte: dal medioevo ai giorni nostri. Storie d’economie e di mestieri.

“L’acqua, l’oro blu, il bene comune necessario per la nascita della vita. Anche la città di Brescia deve molta della sua fortuna all’acqua e nonostante i suoi numerosi canali siano stati coperti, Brescia è una città d’acqua. Durante questa seconda parte saluteremo il medioevo scoprendo come l’acqua abbia dato una vera svolta all’economia cittadina: dalla proliferazione di professioni particolari fino alle scelte che hanno portato alla modificazione dell’assetto urbano del centro cittadino in epoca moderna. Da Porta Bruciata ci addentreremo per le strade, le corti e i vicoli del Carmine cercando le tracce e i segni d’arte e di pietra e lasciati dall’acqua nel centro storico della città: architetture, fontane, toponomastica una visita guidata a passo lento: ascoltando e osservando”.

Visita guidata interamente all’aperto, realizzata seguendo le disposizioni vigenti. Contributo per la visita 8,00 euro a persona, la prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazione: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it