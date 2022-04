Brescia, tornano a riunirsi i Cdq di San Polo e Don Bosco

Brescia. Lunedì 2 maggio alle 20.45 è in programma la prossima seduta del Consiglio del quartiere San Polo – Cimabue, nella sala consulte della Casa delle Associazioni di via Cimabue 16.

All’ordine del giorno l’approvazione del verbale della seduta precedente, il resoconto dell’incontro “Osservatorio Tintoretto” del 21 aprile, il sopralluogo dei volontari del progetto “Custodi del Bello (Caritas)” all’area deicampi da tennis di via Donatello e la presentazione delle candidature (entro il 6 giugno) per la 27esima edizione del Premio Città di Brescia “Albino de Tavonatti”. Si parlerà inoltre dell’incontro della consulta PAESC (ambiente) del 14 aprile, del resoconto del Piano di Protezione Civile (presentato il 28 aprile) e delle segnalazioni inviate dai cittadini.

La capacità ricettiva dei locali è di 20 persone per mantenere le distanze di sicurezza. I partecipanti dovranno indossare la mascherina FFP2 e sottoporsi al controllo del Green Pass Ordinario.

Martedì 3maggio alle 20.30, invece, nella sala del Centro Parrocchiale di Santa Maria in Silva in via Sardegna 26, è in calendario la prossima seduta del Consiglio del Quartiere Don Bosco. All’ordine del giorno la relazione sugli incontri del 15 marzo scorso, la relazione sulla festa delle Associazioni del quartiere e la proposta di partecipazione al progetto Line Culture – Xit Uno. Infine, si parlerà della proposta dell’Urban Center di partecipazione al progetto “Un Filo Naturale”.

La capienza massima della sala è di 14 persone per garantire il distanziamento interpersonale. Per accedere sarà necessario mostrare il green pass e indossare la mascherina.