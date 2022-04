Alla ex Baribbi negozi, ma anche una Rsa e un centro psichiatrico

Brescia. Da oltre due decenni giace in stato di abbandono, come sfondo sfiorito del passato industriale della zona est di Brescia. Si tratta della ex Baribbi, un tempo azienda che produceva veicoli antincendio, poi fallita e, dopo un passaggio tra banche e tentativi di rilancio, abbandonata al suo destino.

Ma ora l’ex area industriale, che si estende su oltre 40mila metri quadrati, non distante dalla Lonati, subirà un completo restyling che e darà una nuova vita, lontana da quella da precedente e a servizio del quartiere di San Polo in cui è inserita.

Secondo il progetto di Alba Leasing (che raggruppa diverse realtà: Banco Bpr, Bper, Popolare di Sondrio e Credite Agricole, e creditrice ipotecaria della San Polo Real Estate) verranno realizzati negozi, ristoranti, bar, un Rsa per anziani e un centro protetto per minori psichiatrici. La società si è avvalsa della facoltà concessa dalla legge regionale 12 che permette agevolazioni per il recupero di edifici dismessi.

L’edificio a vetrate verrà abbattuto, mentre nella parte posteriore verrà realizzata la residenza per anziani (9mial metri quadrati con capienza di 240 posti) e un centro per la riabilitazione psichiatrica dei giovani, con 60 posti, un parco pubblico da 4mila metri quadrati, i negozi (21mila metri quadrati) e gli uffici (5mila mq), le aree di ristorazione (7mila metri quadri) e un parcheggio da 3500 posti.

L’azienda si incaricherà anche di realizzare opere di riqualificazione di strade e marciapiedi, oltre alla realizzazione di una pista ciclabile.