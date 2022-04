Medicina dello sport, un premio al dottor Gabriele Ferri

Brescia. Martedì 26 aprile, nel salone Savoldi in piazza della Repubblica, il Consigliere Delegato allo Sport Fabrizio Benzoni, assieme alla Consigliera delegata Coni Tiziana Gaglione e al Presidente del Centro San Filippo Giorgio Lamberti, ha premiato con una targa il dott. Gabriele Ferri, specialista in Medicina dello Sport, già Direttore del Centro di Medicina dello Sport Fmsi di Brescia, quale ringraziamento per i tanti anni dedicati alla medicina sportiva.

Il dott. Ferri, infatti, dopo la specializzazione in ortopedia e traumatologia si è specializzato in Medicina dello Sport con professore Vecchiet di Chieti ed è stato aiuto primario ortopedico all’ospedale di Salò, di Desenzano e agli Spedali Civili di Brescia. È stato Direttore del Centro di Medicina dello Sport Fmsi di Brescia e Delegato Provinciale Fmsi al Coni. Nel 1988 ha fondato l’Associazione Medico Sportiva di Brescia iniziando a collaborare con la Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport di Brescia. Nel 1990, per otto anni, ha collaborato con il Brescia Calcio ed è stato poi Dirigente Ortopedico della Poliambulanza di Lumezzane, collaborando successivamente con gli Spedali Civili. In pensione dal 2015 è stato, fino al 2020, Presidente dell’Associazione Medico Sportiva di Brescia e nel Comitato Regionale Fmsi, del quale ora è Presidente emerito.

Alla premiazione erano presenti, oltre alla moglie del dott. Ferri Claudia Gallini, il Presidente di Panathlon Club Brescia Rodolfo Garofalo e il dott. Francesco Puccio, Responsabile dell’ambulatorio di medici volontari “Un medico per te”.