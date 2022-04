La sede lombarda di Eurispes ospitata a Brescia

Brescia. L’Associazione Eurispes – Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali – ha scelto Brescia per inaugurare l’unica sede lombarda dell’associazione.

Il Comune ha concesso a titolo gratuito l’utilizzo di locali per lo svolgimento di attività di interesse collettivo.

Si tratta, provvisoriamente, dei locali in Rua Sovera 59/61 e, successivamente, dell’immobile di vicolo Medici 6 che al momento è oggetto di alcuni lavori di sistemazione. Trattandosi di immobili sfitti, l’Amministrazione comunale ha ritenuto che la somma non riscossa per il canone di concessione potesse essere compensata dalle attività di pubblico interesse che verranno svolte a favore della città.

Eurispes infatti, iscritta all’Anagrafe Nazionale degli enti di ricerca del Miur, opera in stretto collegamento con le più importanti Università e Centri di Ricerca nazionali e internazionali e, da alcuni anni, è presente nella classifica stilata dall’Università della Pennsylvania tra i 150 “think-tank” indipendenti più importanti del mondo. L’Istituto offre un modello analitico-interpretativo in grado di fornire alle Istituzioni amministrative un efficace impianto di analisi della realtà territoriale.

Eurispes organizzerà incontri, dibattiti, conferenze, convegni e altre attività particolarmente utili allo sviluppo delle politiche locali e fornirà elaborazioni di dati utili per la programmazione comunale. Nella nuova sede bresciana sarà presente un Comitato scientifico con personalità di grande rilievo provenienti dal mondo accademico e delle imprese.