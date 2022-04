Brescia, 12 piloni della metro diventano opere d’arte

Brescia. E’ stata completata nell’ultimo fine settimana la decorazione di 12 piloni in cemento armato facenti parte dell’infrastruttura della metropolitana di Brescia, nel tratto compreso tra via Serenissima e via Cerca, realizzata da 12 artisti provenienti da varie parti d’Italia.

L’evento era inserito nelle iniziative del festival di arte urbana Link giunto alla settima edizione e organizzato dall’Associazione Culturale True Quality con il patrocinio e il supporto del comune di Brescia e il sostegno economico di Brescia mobilità e Brescia infrastrutture. Le immagini di Christian Penocchio mostrano alcune delle realizzazioni.