25 Aprile, Brescia torna in piazza per la Liberazione

Brescia. Piazza Loggia gremita per i festeggiamenti del 25 Aprile. La città è tornata a riempirsi, dopo due anni in cui le manifestazioni erano state interrotte a causa dell’emergenza sanitaria, portando nel cuore della Leonessa centinaia di persone, riunite a celebrare la Liberazione dell’occupazione nazi-fascista.

La 77esima commemorazione della Liberazione a Brescia si è svolta in piazza: moltissimi i vessilli presenti; quelli dell’Anpi, delle Fiamme Verdi, numerosissimi tricolore, anche le bandiere ucraine, ed uno striscione polemico firmato Psi, Sinistra Italiana e Pci in cui legge «non tradiremo i nostri partigiani per obbedire agli amerikani».

Il corteo, accompagnato, in prima fila, dal sindaco Emilio Del Bono e dalla senatrice Rosy Binci, ha fatto tappa alla lapide che commemora la medaglia d’argento al valore militare per la resistenza bresciana, quindi si è spostato in largo Formentone per onorare i caduti del 1943-1945.

In corteo anche i Fridays for Future per chiedere la liberazione dai combustibili fossili e dall’inquinamento.

La manifestazione, dopo le orazioni tenute da Bindi, che ha ricordato il valore della Leonessa nella difesa dal fascismo, e quella del primo cittadino Del Bono, si è poi conclusa sulle note di “Bella ciao”.