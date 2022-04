Via Tommaseo, vandalizzata la libreria del book crossing

Brescia. Vandalizzata la libreria del book crossing in via Tommaseo a Brescia, presso la sede degli “Amici del Parchi”.

L’episodio si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì: la piccola esposizione di volumi, lasciati in dono da cittadini ed associazioni in un ricircolo virtuoso dei libri, è stata rovesciata e gettata a terra.

Non solo, i balordi si sono “divertiti” anche ad urinare sui volumi, rendendoli inutilizzabili.

Molta amarezza per il gesto compiuto da ignoti è stata espressa dal presidente dell’associazione, Lino Moretti, che ha parlato di “sfregio computo ai danni di tutta la collettività”.