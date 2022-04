Officina-discarica in via Di Vittorio: titolare denunciato

Brescia. Accumulo di rifiuti, dispersione di idrocarburi e combustione abusiva di rifiuti. Queste le imputazioni a carico del titolare 55enne di un’officina meccanica in via Di Vittorio a Brescia. Nel sito industriale, infatti, gli agenti della Locale, i carabinieri e i tecnici Arpa hanno rinvenuto una grave situazione ambientale, segnalata da più parti.

L’uomo, di origine indiana, gestiva con altri connazionali un laboratorio in cui sono stati trovati rottami e veicoli abbandonati, pneumatici, batterie esauste ed apparecchiature elettroniche accatastate a terra e sottoposte agli agenti atmosferici, bidoni pieni di olio senza copertura e, nei tombini, tracce di lubrificanti e solventi smaltiti illegalmente.

Alcuni bidoni, poi, erano stati trasformati in contenitori nei quali venivano bruciati rifiuti di ogni genere. Arpa ha effettuato campionamenti sul terreno e negli scarichi per accertare il grado di contaminazione.

Nel capannone adibito ad officina erano presenti anche alcuni giacigli adibiti a dormitorio. Il sito è stato posto sotto sequestro e il titolare denunciato.