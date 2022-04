“Le vie della Libertà”, un corteo e quattro targhe partigiane per Brescia

Brescia. Sabato 23 aprile avrà luogo l’iniziativa “Le vie della Libertà”. Anpi Brescia, l’associazione Fiamme Verdi Brescia, l’Associazione Nazionale Ex Internati e Aned Brescia, con il sostegno del Comune di Brescia, hanno realizzato quattro targhe, collocate in via San Faustino, in Tresanda del Sale, in via Aleardi e in via della Pace, dedicate a quattro persone che hanno avuto il coraggio di opporsi all’oppressione fascista e nazista durante la Resistenza.

Alle 10, nella Chiesa dei Santi Faustino e Giovita, si terrà un incontro al quale parteciperanno il Sindaco di Brescia Emilio del Bono, l’Assessore all’Associazionismo e alle Politiche Sociali del Comune di Brescia Marco Fenaroli, il Prof. Emilio Venturini (Anpi, autore dei testi delle targhe) e l’Arch. Adriano Rosa, che ha curato la posa delle targhe. Seguirà poi un corteo, al quale parteciperanno Anpi, Fiamme Verdi, Aned e Anei, che si dirigerà verso Casa Piotti, in via Aleardi, per proseguire poi verso Casa Lunardi in Tresanda del Sale, concludendo il percorso all’Oratorio della Pace.