Comunità indiana sikh in festa: 15mila persone in corteo a Brescia

Brescia. Si celebra questo sabato a Brescia il 322esimo anniversario della fondazione del tempio Nord India della comunità indiana sikh.

In città verranno istituiti alcuni divieti al transito nelle strade della zona Sud: il corteo prevede la partecipazione di 10-15mila persone che, dopo il concentramento in via Corsica, a partire dalle 13, si snoderanno lungo via Dalmazia, via Quinto Stefana, via Industriale, via Trivellini, via Carducci, via Madre Teresa di Calcutta e in piazzale Iveco per un momento di preghiera.

Un elicottero sorvolerà la processione, gettando petali di fiori. A vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione religiosa sei pattuglie della Polizia Locale.