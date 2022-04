Brescia, il Parco delle Cave punta al raddoppio

Brescia. Il Parco delle Cave “pensa in grande” e punta ad estendersi fino a diventare un anello che abbraccia tutta la città di Brescia.

La Provincia di Brescia, infatti, ha approvato il Plis (Parco locale di interesse sovracomunale) di Castenedolo e anche Borgosatollo sta procedendo sul medesimo iter, seppur non abbia ancora ottenuto il via libera dal Broletto. L’area di tutela verrebbe realizzata attraverso una variante del Pgt su alcune aree adiacenti al lago Gerolotto.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale bresciana è quello di sottoscrivere un accordo che permetta di mantenere la gestione partecipata “dal basso” (con il supporto di cittadini ed associazioni a fianco della Loggia e degli altri enti comunali)del Parco sovracomunale, anche in vista dell’ingresso di nuove municipalità che porteranno l’area verde a toccare quota 10 milioni di metri quadrati.