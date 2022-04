Brescia, arte urbana per i piloni della metro

Brescia. Nel fine settimana del 22-24 aprile, 12 artisti provenienti da diverse parti d’Italia realizzeranno la decorazione degli ultimi 12 piloni in cemento armato facenti parte dell’infrastruttura della metropolitana di Brescia, nel tratto compreso tra Via Serenissima e Via Cerca.

L’evento, inserito nelle iniziative del festival di arte urbana LINK giunto alla settima edizione, è organizzato dall’Associazione Culturale True Quality, composta da street artists e giovani professionisti provenienti dal mondo dell’architettura e del design. Ha coinvolto un grande numero di realtà presenti sul territorio, con l’obiettivo di valorizzare diverse aree urbane della città di Brescia.