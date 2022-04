Brescia, apertura straordinaria della chiesa di San Giorgio

Brescia. Grazie alla collaborazione tra la Provincia di Brescia e il Touring Club Italiano, riapre al pubblico la chiesa di San Giorgio. L’immobile di proprietà della Provincia, situato nell’omonima piazzetta a Brescia, è nuovamente visitabile gratuitamente dal giovedì alla domenica, dalle 11 alle 17.

La chiesa di San Giorgio, gli scavi archeologici di Palazzo Martinengo e l’Infopoint (ingresso da Piazza del Foro 6, Brescia), oltre a consueti orari di apertura, saranno visitabili straordinariamente nei seguenti giorni: 17/04/2022 (Pasqua); 18/04/2022 (Lunedì dell’Angelo); 25/04/2022 (Anniversario della Liberazione d’Italia); 01/05/2022 (Festa dei Lavoratori); 02/06/2022 (Festa della Repubblica).

La chiesa di San Giorgio sarà aperta dalle 11 alle 17, mentre gli scavi archeologici e l’Infopoint dalle 10 alle 18.

La chiesa di San Giorgio è un edificio fondato dai francescani nella seconda metà del ‘200, ed oggi ospita eventi ed iniziative culturali rivolte a cittadini e turisti, ma anche un luogo pieno di storia. I lavori di restauro hanno infatti portato alla luce affreschi databili dal ‘200 al ‘600, a cui si aggiungono le opere un tempo presenti nella chiesa, che dal 1981 possono essere ammirate nell’antistante Museo Diocesano.

Palazzo Martinengo Cesaresco, nobile edificio seicentesco situato all’incrocio tra via Musei, antico decumano della città romana, e piazza del Foro, dove si stabilì nel XVI secolo la famiglia Martinengo Cesaresco, oggi è sede della Provincia di Brescia e spazio espositivo per mostre.

Gli scavi archeologici condotti tra il 1989 e il 1997 nei sotterranei del palazzo, in occasione della sua ristrutturazione, hanno portato a rinvenimenti di eccezionale interesse per la conoscenza delle diverse tappe dello sviluppo storico di Brescia.

“Le città nella città” è il titolo dato all’itinerario archeologico percorribile all’interno di Palazzo Martinengo. In pochi altri luoghi, nella stessa Brescia, è ancora possibile avere un’idea così chiara e suggestiva della stratificazione archeologica e della storia della città. Dall’attuale piazza del Foro attraverso i sotterranei del palazzo è possibile compiere un percorso a ritroso di quasi tremila anni, a partire dai villaggi dell’età del Ferro (V/II-V secolo a.C.) fino all’età rinascimentale (XVI-XVII secolo d.C.), alla quale risale la costruzione del palazzo.