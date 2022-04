25 Aprile, la celebrazione di Anpi e sindacati all’Iveco

Brescia. Venerdì 15 aprile, le sezione Anpi OM Iveco, il Comitato provinciale

Anpi e Fiamme Verdi di Brescia, Cgil Cisl Uil Brescia, Rsa/Rsu Fim Fiom

Uilm Fismic Uglm Sito Om Iveco Brescia in occasione ed in vista del nel 77esimo anniversario della Liberazione, rendono omaggio “ai caduti lottando per la Libertà, colpiti dall’odio nazista e fascista”.

Dalle 9, in Piazzale Iveco, in città, la cerimonia prende il via con il corteo in partenza da via Fiume e conclusione presso il Cippo ai Caduti nel piazzale di Palazzo Ufci di via Volturno.

Sono previsti gli interventi del sindaco di Brescia Emilio Del Bono e di Luciano Pedroni, Presidente provinciale Anpi Brescia.