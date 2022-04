Brescia, statua dedicata a Don Sturzo: il vincitore è Giuseppe Maccioni

Brescia. L’artista Giuseppe Maccioni è il vincitore del bando per la realizzazione della scultura dedicata a Don Luigi Sturzo, che verrà collocata a inizio settembre, nella piazzetta omonima, in via Benedetto Croce, in città.

Lo scultore è nato a Sardara, provincia del Sud Sardegna, dove risiede e lavora ed è diplomato al Liceo artistico di Cagliari. Si occupa anche di pittura e disegno e ha lavorato, per più di dieci anni, al Museo archeologico della sua città, partecipando a numerose campagne di scavo. Nel 2018 ha realizzato, con la stessa tecnica che utilizzerà a Brescia, due busti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, situati a Massama, nel Comune di Oristano.

La scultura dedicata a Don Sturzo sarà collocata nella piazzetta omonima, in via Benedetto Croce, e sarà realizzata con lo stesso materiale (il marmo di Orosei) e con la medesima tecnica di lavorazione impiegata per i busti di Falcone e Borsellino.

Una volta ultimata, l’opera sarà alta all’incirca 2,10 metri, avrà una larghezza di 75 centimetri e 55 centimetri di profondità. Le dimensioni, in ogni caso, saranno determinate dal monolite di marmo che verrà scelto.

La Commissione di valutazione, a seguito della vittoria del bando, ha conferito all’artista un premio di 600 euro e altri 15mila euro, comprensivi di tutti gli oneri di legge, degli oneri relativi all’imballaggio, al trasporto, alla collocazione e al fissaggio, saranno assegnati al termine dell’installazione dell’opera. Inoltre è stato stabilito che i lavori dovranno terminare entro quattro mesi dall’approvazione della graduatoria.

L’iniziativa, incentrata sul tema “la politica quale impegno sociale e politico vissuto come atto d’amore al servizio del bene comune”, è nata dalla volontà di valorizzare la figura storico-politica e religiosa di Don Sturzo. Un ordine del giorno del consigliere Paolo Fontana sostenuto dall’intero consiglio comunale.