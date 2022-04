Piazzale Arnaldo, cadono calcinacci dal vecchio Casello

Brescia. A chi spetta la manutenzione del vecchio casello del dazio di Piazzale Arnaldo? Al proprietario che si è aggiudicato l’immobile con un’asta da 710mila euro (ma che non è ancora entrato nel pieno possesso dello stabile, in attesa che la Sovrintendenza di Brescia si esprima sulla cessione) o il Comune, finora titolare dello stabile storico?

E’ quello che si domanda (e chiede) il titolare del bar Caffè n.2. Come riporta Il Giornale di Brescia, il gestore del locale, sottolineando che le reti contenitive apposte dall’amministrazione comunale per fermare i calcinacci che scendono dalla volta svolgono la loro funzione, tuttavia parte del porticato resta transennata, in attesa che le parti pericolanti vengano rimosse.

Il bar risulta agibile, così come una buona parte del portico, ma davanti all’ingresso del bar ci sono i nastri rossi e bianchi che impediscono l’accesso dalla soglia principale.

Un disagio che prosegue da tempo e che per il gestore del locale risulta di impedimento allo svolgimento sereno dell’attività.