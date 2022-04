Brescia, torna a zampillare la fontana di via dei Mille

Brescia. Si sono conclusi i lavori di manutenzione e di riqualificazione della fontana dei giardini “Falcone e Borsellino” di via dei Mille a Brescia. L’impianto è stato dotato di un sistema automatico di filtrazione dell’acqua in accumulo e di un sistema elettronico di giochi d’acqua che permette di migliorare l’estetica e i consumi. Di notte verrà illuminata da nove faretti a led.

Dopo la riqualificazione della fontana di piazzale della Repubblica un’altra fontana viene sistemata anche in vista della manifestazione “Brescia Bergamo capitali della Cultura 2023”.