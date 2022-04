Brescia, il kako della pace nella scuola Mantegna

Brescia. E’ stato piantato lunedì 11 aprile, nel giardino dell’Istituto Mantegna, nel quartiere Chiesanuova di Brescia, il kako di Nagasaki, simbolo di pace, fratellanza tra i popoli e rinascita.

Presente alla cerimonia, insieme con il sindaco Emilio Del Bono, il proconsole del Giappone a Milano. È la 201esima piantumazione (su 225) in Italia: pochi giorni fa ne è stata piantata un’altra, nel giardino del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, offerta dal comune di Castegnato, in segno di ringraziamento per la visita dell’ottobre scorso del capo dello Stato nel paese bresciano.

Nella provincia di Brescia sono 55 i kaki di Nagasaki presenti.