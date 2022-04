Bar razziato, il titolare pubblica la foto del ladro

Brescia. Ha pubblicato sui social la foto del ladro che ha letteralmente svaligiato il suo bar. E’ la modalità scelta dal titolare del “Remedios” di Corso Palestro a Brescia per cercare di individuare l’autore, finora rimasto ignoto, della razzia effettuata all’alba di lunedì, tra le 6 e le 6,40.

Il post è stato pubblicato sulla pagina Facebook di “Brescia che non vorrei” in cui i cittadini segnalano situazioni di degrado e problematiche inerenti la città.

«Questo personaggio- scrive Andrea Boglioni- è entrato nel mio locale situato in corso Palestro e mi ha svaligiato il bar, prendendo bottiglie costose, fondo cassa, grembiuli e addirittura zuccheriere. Scardinandomi la saracinesca e sventrandomi la porta a vetro e casualmente nessuno ha sentito nulla. Sentono solo le poche serate dove ho gente e c’è un vociferare che nella via ahimè stretta dove le voci rimbombano».

Il titolare del bar lamenta che nessuno abbia sentito «una saracinesca e una vetrata rotta » o che abbia «chiamato per lamentarsi del casino».

«Spero solo che- si augura il barista- grazie alle nuove telecamere installate, riescano a trovare l’avventore e farmi riavere le svariate migliaia di euro rubate con una tranquillità imbarazzante».

La stima dell’ammanco ammonterebbe, ad una prima sommaria stima, a circa 2mila euro.

«Due anni di Covid, restrizioni, chiusure e aperture in orari definiti, tavoli limitati e posti dimezzati, aiuti inesistenti e solo il nostro sudore ha fatto in modo di essere ancora aperti. Peccato solo che alla fine dovrò rialzarmi da solo, con la gente che pensa che sia giusto perchè noi “facciamo i soldi”» lamenta il titolare del bar.

E a chi gli suggerisce di rimuovere la foto del malvivente perchè potrebbe incorrere nella violazione della privacy, il titolare del “Remedios” risponde: «Sinceramente l’ultimo dei miei problemi è una denuncia per violazione della privacy, se dovessi trovarlo sarebbe sicuramente l’ultimo dei miei problemi».